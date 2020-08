Calciomercato Inter, cambia tutto per Lautaro | Firma vicina

Dopo diversi mesi di voci su un suo futuro lontano dall’Inter, Lautaro Martinez potrebbe anche legarsi con un rinnovo al club nerazzurro

Lautaro Martinez ha vissuto un’annata piuttosto particolare con una grandissima prima parte che ha spinto il Barcellona a provare a puntare fortemente su di lui. Si è infatti parlato per mesi del possibile approdo dell’argentino alla corte di Messi che lo vorrebbe in blaugrana. Le alte richieste dell’Inter hanno però fatto raffreddare la pista visti anche i problemi economici del Barça che non può raggiungere le cifre pretese dai nerazzurri. Ciononostante le voci sul destino lontano da Milano di Lautaro non si placano, strizzando l’occhio all’estate 2021. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, svolta Lautaro Martinez: vicino al rinnovo

L’Inter dal canto suo vorrebbe tenersi stretta Lautaro, motivo per cui in questo contesto intricato c’è anche la forte ipotesi rinnovo che sta prendendo sempre più corpo. Stando a quanto sottolineato dalla Spagna da ‘Fichajes.net’ l’attaccante argentino sarebbe vicinissimo alla firma dell’estensione contrattuale che lo porterebbe a prolungare il rapporto fino al 2025.

Rinnovo dunque che si avvicina per Martinez che così facendo incasserebbe ben 6 milioni di euro annui per firmare con la società di Suning. Cionostante il possibile prolungamento non influirebbe in modo significativo sulla sua possibile partenza per Barcellona per l’estate 2021.

