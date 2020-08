Marotta fiuta il colpo Allan: l’outsider è l’Everton di Ancelotti

L’Inter non molla la pista che porta ad Allan del Napoli. Il centrocampista brasiliano è in uscita e secondo ‘Sport Mediaset’ l’Inter ha intenzione di scambiarlo con Vecino. Tuttavia, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il pericolo maggiore è rappresentato dall’Everton di Ancelotti che l’ha richiesto esplicitamente alla dirigenza. Il Napoli è pronto a trattare per almeno 40 milioni di euro.

