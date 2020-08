Sacchi: “Gagliardini deve essere più convinto in ciò che fa”

Inter, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha voluto dare la sua opinione sulla sfida vinta dalla squadra di Antonio Conte sul Bayer Leverkusen nei quarti di Europa League

INTER SACCHI DICHIARAZIONI/ L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e gli hanno chiesto un parere sulla partita giocata dalla squadra di Antonio Conte nei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. L’ex tecnico è entrato nello specifico e ha dato la sua opinione sulla prestazione in campo di alcuni giocatori nerazzurri. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Bravi tutti, anche se Gagliardini deve essere più convinto in ciò che fa, Barella deve capire quando è il momento dei fraseggi o di stringere i denti. Straordinaria la prestazione di Lukaku per generosità e qualità. Anche il freddo Eriksen ha iniziato a lottare e a mostrare tutta la sua classe“.