Bomba dalla Spagna: Simeone a fine ciclo, può sostituire Conte

L’eliminazione a sorpresa dell’Atletico Madrid potrebbe innescare meccanismi a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Simeone. Dalla Spagna riportano le indiscrezioni che vogliono l’allenatore argentino ormai a fine ciclo per quanto riguarda il progetto dei ‘colchoneros’. Secondo ‘Marca’ ed ‘El Chiringuito’, Diego Simeone potrebbe andare via e potrebbe diventare un nome caldissimo per la sostituzione di Conte. Se l’allenatore dell’Inter non dovesse vincere l’Europa League, il divorzio sarebbe pressoché certo e servirà un sostituto di valore per sostituirlo: Simeone, appunto.

