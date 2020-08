Calciomercato Inter, Nainggolan pedina di scambio | Parla il Ds del Cagliari

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del direttore sportivo del Cagliari a proposito di Radja Nainggolan. Il belga possibile pedina di scambio

Ancora tutto da decifrare il futuro di Nainggolan. Al ‘Corriere dello Sport’ è intervenuto in merito il neo direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta: “Ad oggi è un giocatore dei nerazzurri, se ci dovessero essere i presupposti per poter andare avanti insieme siamo pronti a non tirarci indietro. Va anche detto che, con l’Europa League dell’Inter, ancora non abbiamo iniziato a parlare di questo”. Il club sardo punta a trattenere il belga, una priorità per il nuovo allenatore Di Francesco, il quale ha già lavora col ‘Ninja’ alla Roma. I nerazzurri vorrebbero cederlo a titolo definitivo, oppure utilizzarlo come pedina di scambio. Magari con lo stesso Cagliari, del quale piacciono Cragno e Nandez. Su Nainggolan si registra anche l’interesse della Fiorentina di Rocco Commisso.

