Inter-Shakhtar, Conte: “Ecco le nostre certezze” | Poi ‘messaggio’ a Zhang

“Sarà sicuramente una partita molto difficile contro un avversario molto forte”. Così Antonio Conte alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar. “A questo punto della competizione le squadre sono tutte agguerrite – ha aggiunto il tecnico dell’Inter in conferenza stampa – Noi stiamo arrivando alla fine di un periodo molto intenso, il lavoro è stato tanto e tutto affinché potessimo arrivare in fondo a ogni competizione. Arriviamo a questa sfida con il giusto entusiasmo”.

Inter-Shakhtar, Conte: “A loro piace meno rincorrere gli avversari. Zhang? Felice che sia qui vicino alla squadra

Gli ucraini sono una formazione molto tecnica e veloce, per questo servirà una grande prova a livello difensivo: “Hanno giocatori con determinate caratteristiche, molto bravi e tecnici. Stiamo parlando di calciatori brasiliani, a cui piace tanto giocare a calcio e magari gli piace meno difendere e rincorrere gli avversari. Quali sono le nostre certezze? Il fatto di essere arrivati fino a questo punto, di aver finito il campionato a 82 punti e aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia – ha risposto Conte. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri – Stiamo cercando di mettere il bastone tra le ruote a tutti quanti. Domani affrontiamo gente forte, che salta l’uomo”. Sugli spalti della ‘Dusseldorf Arena’ ci sarà anche Steven Zhang, giunto ieri in Germania e con il quale alla fine dell’Europa League Conte avrà un decisivo faccia a faccia in ottica permanenza o addio alla panchina interista: “Ci siamo incontrati e salutati – ha detto l’allenatore dell’Inter – A me e alla squadra fa piacere che sia qui e sia vicino alla squadra”.

