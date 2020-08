Il Barcellona ci prova per un altro big dell’Inter considerato intoccabile da Antonio Conte accantonando per ora la pista che conduce a Lautaro Martinez

Nel Barcellona regna il caos. Dopo l’umiliante eliminazione dalla Champions, sarà pressoché inevitabile una rivoluzione. Messi ‘minaccia’ l’addio, mentre il presidente Bartomeu è alle prese con le feroci richieste di sue dimissioni e la scelta sia del nuovo allenatore al posto dell’esonerato Setien (manca solo l’ufficialità) che del direttore sportivo visto il certo addio pure di Abidal. Per il club blaugrana difficile se non impossibile, perlomeno in questo momento, pensare al calciomercato. Uno dei grandi obiettivi resta Lautaro Martinez, ma al momento la pista è stata ‘accantonata’ anche perché mancano le risorse economiche per strappare all’Inter l’ok alla cessione dell’argentino.

Calciomercato Inter, Lautaro e non solo: il Barcellona tenta anche Barella

I catalani, che hanno comunque sempre in mano il sì dell’ex Racing, sono in realtà molto interessati pure a un altro big nerazzurro, ovvero Nicolò Barella. Stando al ‘Corriere dello Sport’, prima della disfatta col Bayern Monaco, il Barça ha sondato il terreno con l’entourage della mezz’ala sarda mettendo sul piatto una ricca proposta contrattuale. I catalani non sono però andati oltre, nel senso che non hanno poi bussato alla porta dell’Inter con una offerta o una semplice richiesta di informazioni perché consapevoli del fatto che la risposta sarebbe stata del tutto negativa. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Barella, uno dei pilastri della squadra, è infatti considerato incedibile, intoccabile sia da Conte che appunto dal club targato Suning.

