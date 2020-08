Clamoroso Diego Costa: annuncia che giocherà a Milano!

Diego Costa è pronto a dire addio all’Atletico Madrid e annuncia che giocherà a Milano. E’ quanto sostiene Juan Gato, giornalista della radio spagnola ‘Cadena COPE’, secondo cui avrebbe già dato l’addio ai ‘colchoneros’ e annunciato agli amici più stretti che giocherà in Serie A. Se all’Inter o al Milan, questo non è stato ancora svelato… In scadenza nel 2021, potrebbe diventare un colpo interessante per l’attacco.

