Sono ufficiali le formazioni di Inter-Shakhtar. Antonio Conte conferma in blocco lo stesso undici che ha eliminato Getafe agli ottavi e Bayer Leverkusen ai quarti. Quindi 3-5-2 con Godin e Bastoni ai lati di de Vrij, D’Ambrosio e Young sulle corsie, Barella e Gagliardini mezz’ali con Brozovic al centro della mediana. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Dall’altra parte Luis Castro si affida al solito 4-2-3-1: in difesa torna Khocholava, davanti il trio Marlos-Patrick-Taison alle spalle dell’unica punta Moraes.

Formazioni Ufficiali Inter-Shakhtar

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Biraghi, Candreva, Moses, Sensi, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Esposito. All. Conte

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Khocholava, Matvyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. A disp.: Trubin, Vitao, Fernando, Dentinho, Marquinhos Cipriano, Bondar, Konoplyanka, Maycon, Kovalenko, Solomon, Bolbat, Tete. All.: Castro

ARBITRO: Marciniak (POL)

