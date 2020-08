Inter, sorpasso sulla Juventus nel ranking | Ecco l’arbitro della finale

Le ultime news Inter si concentrano sulla finale di Europa League contro il Siviglia. Designato l’arbitro e aggiornato il ranking Uefa.

E’ stato designato l’arbitro per la finale di Europa League in programma venerdì prossimo a Colonia tra Siviglia ed Inter. Si tratta di Danny Makkiele, 37enne fischietto olandese, che avrà come assistente i connazionali Mario Diks e Hessel Steegstra, mentre il quarto uomo sarà il greco Anastasios Sidiropolous. Al VAR ci saranno Kamphuis, Sokolnicki, Gil e Blom. Un solo precedente per la squadra di Conte con questo arbitro nella fase a gironi di questa Champions League, quando i nerazzurri persero 3-2 a Dortmund con il Borussia. Una vittoria e un pareggio invece per gli andalusi di Lopetegui risalenti alla stagione 2017/18.

Ranking Uefa, Inter meglio della Juventus: la nuova classifica

Oggi, peraltro, è stato aggiornato il ranking Uefa dopo le semifinali di Europa League e in attesa di quelle di Champions. Per quanto riguarda la graduatoria stagionale, l’Inter sale al quinto posto alla pari con il Manchester City che però ha finito le partite da giocare. La squadra di Conte, unica italiana nella top ten visto che la Juventus è relegata in undicesima posizione, è dietro soltanto a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Lipsia.

Per quanto riguarda il ranking totale, invece, l’Inter sale al 33esimo posto, scavalcando in una sola volta Cska Mosca, Olympiacos, Copenaghen, Braga, Lazio e Monaco.

