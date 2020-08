Calciomercato Inter, accordo con la Fiorentina | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’intesa raggiunta tra i nerazzurri e la Fiorentina per la conferma dello scambio concluso già l’estate scorsa

L’Inter stima, segue ed è interessata ad almeno tre giocatori della Fiorentina. Al difensore serbo Milenkovic, che piace tanto anche al Milan, alla mezz’ala Castrovilli e ovviamente Federico Chiesa. Per quest’ultimo si è parlato di un nuovo concreto tentativo da parte dei nerazzurri, poi però smentito davanti alle telecamere dall’amministratore delegato Marotta. Nell’ambiente ‘mercataro’ si ha la convinzione che il futuro del figlio d’arte sarà alla Juventus, con la quale il classe ’97 ha già da tempo un accordo sulla base di un contratto quinquennale da ben 5 milioni di euro a stagione. Alla società di Rocco Commisso dovrebbero finire soldi e una se non due contropartite tecniche.

Calciomercato Inter, Biraghi rimane in nerazzurro: le ultime

I rapporti tra Inter e Fiorentina sono comunque ottimi, come dimostrano i recenti affari. L’ultimo è proprio attualissimo, di questi giorni. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate stamane da ‘Tuttosport’, le due dirigenze hanno trovato una intesa per il rinnovo dei prestiti di Cristiano Biraghi e Dalbert. Il primo resterà dunque a Milano, il secondo a Firenze alla corte di Beppe Iachini. Biraghi sarà utile anche in chiave lista UEFA, considerato che è cresciuto nel vivaio interista. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Il prossimo anno sarà però chiamato a giocarsi un posto da titolare non solo con Young, ma anche col nuovo arrivato che – in caso di permanenza di Conte – sarà molto probabilmente Emerson Palmieri.

