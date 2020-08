Calciomercato Inter, cambia il centrocampo | Scambio in Serie A

Continua ad infiammarsi l’asse tra Inter e Cagliari che hanno ancora da stabilire il destino di Nainggolan. Possibile trattativa anche per Sensi e Nandez

L’avventura al Cagliari di Radja Nainggolan dovrebbe essere teoricamente finita con l’Inter che dovrà dunque presto risolvere la questione trovando una nuova sistemazione al belga. Il neo tecnico Di Francesco ha però già fatto sapere di volere ancora in rosa il mediano ex Roma che intanto è stato aggregato per il ritiro dei sardi in vista della preparazione alla prossima stagione. Un segnale di distensione che potrebbe fare anche da preludio ad un nuovo affare con l’Inter per provare a tenere Nainggolan a Cagliari anche il prossimo anno. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, possibile scambio col Cagliari: non solo Nainggolan

Con l’arrivo di Di Francesco in panchina crescono quindi le ambizioni del Cagliari che vuole costruire una grande squadra per la prossima stagione. Oltre al solito Nainggolan a titolo definitivo o comunque con un altro prestito annuale, i sardi potrebbero provare a prendere dall’Inter anche un altro centrocampista: Stefano Sensi.

Dopo un grande inizio in nerazzurro l’ex regista del Sassuolo ha incontrato infatti qualche difficoltà di troppo complici anche alcuni problemi fisici. A tal proposito Cagliari ed Inter potrebbero studiare un possibile affare con uno scambio tra lo stesso Sensi e Nandez, che piace ai nerazzurri, alla pari.

