Sacchi: “Lukaku e Lautaro sono oggi, forse, la coppia più forte al mondo”

Inter, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha voluto dare il suo parere sulla coppia di attaccanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’ex allenatore li considera una tra le coppie di attaccanti più forti al mondo

INTER SACCHI SU LAUTARO-LUKAKU/ L’ex allenatore Arrigo Sacchi, ha voluto dare il suo parere sulla coppia di attaccanti dell’Inter Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il tecnico ha esternato tutta la sua ammirazione per i due calciatori, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Lukaku e Lautaro sono oggi, forse, la coppia più forte al mondo. Però dovrebbero evitare lo stesso movimento: se uno va in profondità, l’altro deve andare incontro al compagno con il pallone. I due attaccanti collaborano molto anche nel pressing così hanno aiutato i compagni, sia i centrocampisti, sia i difensori.

Con il Siviglia sarà una partita difficile, occorrerà un team ancora più compatto e organico. Il pressing sarà determinante per rendere la vita difficile agli avversari e consentire ripartenze letali. Il Siviglia, come la maggior parte delle squadre straniere, è più bravo ad attaccare che a difendere”.