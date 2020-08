Calciomercato Inter, beffa a centrocampo | Tradimento a Conte

L’Inter avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese del Chelsea Kante che però potrebbe rifilare una ‘beffa’ al tecnico Antonio Conte

Una volta archiviata la finale di Europa League l’Inter potrà finalmente concentrarsi sul calciomercato in vista della prossima stagione. Tra i ruoli da coprire per la dirigenza nerazzurra c’è soprattutto il centrocampo dove Conte desidera un mediano di rottura. In questo senso nelle scorse settimane si è parlato anche di un ritorno di fiamma del tecnico salentino per N’Golo Kante, allenato già ai tempi del Chelsea e perfetto per i suoi schemi. Arrivare al campione del mondo francese è però tutt’altro che semplice visti i costi e soprattutto la spietata concorrenza in arrivo dalla Spagna. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Real Madrid su Kante: beffa per Conte

L’Inter vuole rinforzare il centrocampo regalando ad Antonio Conte innesti di assoluto valore: tra questi spicca proprio Kante. L’allenatore nerazzurro lo conosce molto bene fin dai tempi dell’esperienza condivisa proprio a Londra e vorrebbe portarlo a Milano. In Italia si ipotizza che i negoziati possano iniziare presto ma dalla Spagna ‘Don Balon’ rilancia la forte candidatura del Real Madrid con Zidane che da parte sua, avrebbe già reagito, chiamando personalmente la star francese.

Il mediano campione del mondo avrebbe infatti giurato al tecnico madrileno che, in caso di addio al Chelsea, andrebbe solo ai ‘blancos’. Un vero e proprio ‘tradimento’ per Conte che potrebbe dover rinunciare a Kante.

