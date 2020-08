Inter, Conte: “C’è voglia di battere il Siviglia”. Poi ‘esalta’ Godin

Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte al sito ufficiale della UEFA in vista della finale di Europa League

“Sarà una partita difficile, giocheremo contro una squadra con più esperienza e che ha vinto il maggior numero di titoli nell’ultimo decennio in questa competizione. Dovremo essere sempre attenti, ma anche giocare la nostra partita con grande entusiasmo e coraggio, come fatto finora. C’è voglia di vincere, di riportare la coppa in Italia e soprattutto desiderio di riportare un trofeo nella bacheca dell’Inter“. Pensieri e parole di Antonio Conte in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. “Siamo riusciti ad arrivare a questa grande sfida nonostante la piccola delusione di non aver superato la fase a gironi di Champions. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri – ha evidenziato il tecnico nerazzurro al sito ufficiale dell’UEFA – Vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché quella delusione ci ha permesso di avere un ottimo cammino in Europa League. Credo che questa squadra, con tanti giovani inesperti, ne avesse bisogno”.

Inter, Conte: “Intesa Lukaku-Lautaro frutto del tanto lavoro insieme. Godin, che forza e umiltà!”

Conte ha poi risposto su Lukaku, autentico trascinatore della sua squadra, e Lautaro Martinez decisivo nella semifinale con lo Shakhtar: “Romelu ho provato tante volte a prenderlo nei miei ex club. Conosco le sue caratteristiche. Invece Lautaro era un giocatore che avevo ammirato in televisione, anche se l’anno scorso non aveva giocato molto. Ho visto le sue capacità e le sue qualità. A mio avviso era inevitabile che lavorando insieme e lavorando molto, si sviluppasse l’intesa tra i due”.

Chiosa con elogi a Godin, rilanciatosi e oggi intoccabile dopo una buona parte di stagione deludente: “Aveva bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al nostro stile di gioco: difendere spingendo in avanti, difendere con cinquanta metri di spazio alle spalle. Ha però avuto la forza, la professionalità e l’umiltà di mettersi a disposizione e di ampliare la sua mentalità e il suo modo di giocare. Il merito di questo suo rilancio è quindi tutto suo”.

