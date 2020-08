Emerson Palmieri sempre più vicino: si può chiudere dopo la finale di EL

Emerson Palmieri è sempre più vicino all’Inter. Stando alle ultimissime, il giocatore ex Roma potrebbe diventare nerazzurro dopo la finale di Europa League contro il Siviglia. Antonio Conte sta per avere a disposizione uno dei suoi giocatori preferiti che ha già avuto modo di avere al Chelsea. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro.

