Inter-Siviglia, Lopetegui: “Hanno giocatori di livello mondiale. Daremo la vita”

Le dichiarazioni del tecnico del Siviglia Julen Lopetegui alla vigilia della finale di Europa League con l’Inter

“Affrontiamo una squadra molto concreta, come tutte quelle di Conte. Attaccano molto e hanno la capacità di non subire occasioni da gol, noi dovremo essere riconoscibili e dare la nostra versione migliore perché sarà ciò di cui avremo bisogno”. Così Lopetegui alla vigilia della finale di Europa League con l’Inter. “Sappiamo che ogni dettaglio sarà importante – ha sottolineato il tecnico del Siviglia in conferenza stampa – Non sarà una partita differente dalle altre, dobbiamo fare quello che facciamo sempre: ovvero rimanere concentrati nelle due fasi, leggere ogni momento del gioco e dare ogni risposta adeguata affrontando le difficoltà che una squadra fortissima come l’Inter, con calciatori di livello mondiale e un grande allenatore, ci creerà. Messaggio ai tifosi? Daremo la vita sul campo come sempre facciamo e non sarà diverso questa volta”.

