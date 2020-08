Situazione Dzeko: Inter e Juventus continuano il testa a testa

Edin Dzeko continua ad essere un nome caldo in entrata per Inter e Juventus. A prescindere dalla situazione Lautaro, il bomber giallorosso è il preferito da Conte per rimpolpare l’attacco e darebbe enormi garanzie in Italia e in Europa. Anche la Juventus cerca un profilo esperto per sostituire Higuain, sicuro partente. Entrambe si sfideranno sino all’ultimo in attesa della presa di posizione ufficiale della Roma, ancora alle prese con la rivoluzione societaria dovuta al cambio di proprietà.

