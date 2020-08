Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Rummenigge a proposito del futuro di Ivan Perisic

Intervistato da ‘Sport Mediaset’, Karl-Heinz Rummenigge rimanda ancora il discorso relativo all’acquisto (di riscatto non si può più parlare, visto che l’opzione è scaduta il 17 maggio) di Ivan Perisic, protagonista nella squadra di Flick che domenica sera si giocherà la Champions in finale contro il PSG di un invece non protagonista Mauro Icardi. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte esulta | Regalo da 43 milioni per l’Europa League

Calciomercato Inter, Rummenigge: “Perisic ha le caratteristiche umane per stare nel Bayern”

“Prima giochiamo la finale e poi ascolteremo innanzitutto le intenzioni del giocatore (il classe ’89 vuole restare al Bayern, ndr) – le parole dell’Ad dei bavaresi – Ha disputato una buona stagione, non è un giocatore spettacolare, ma è molto utile per noi e ha le caratteristiche umane per stare nel club“. Stasera Rummenigge tiferà Inter, considerato il suo passato da giocatore nerazzurro a metà degli anni ’80: “Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due squadre. Sarebbe bello ritrovarsi a Budapest per la finale di Supercoppa Europea“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘bomba’ Messi | I nerazzurri sfidano due top club

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Eriksen in uno scambio tra top