Marotta: “Conte l’artefice di queste vittorie. Ecco perché sono ottimista”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima della sfida Siviglia-Inter valevole per la finale di Europa League

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della finale di Europa League col Siviglia. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Ecco le parole dell’Ad dell’Inter raccolte da Interlive.it:

SENSAZIONI – “Questa finale rappresenta per noi un traguardo importante, in più un riconoscimento a squadra e allenatore per il lavoro svolto nell’arco di questa stagione. Alzare un trofeo è un rituale che manca da tempo all’Inter, ci sono le giuste motivazioni e la giusta tensione, per questo sono ottimista”.

QUATTRO ITALIANI IN CAMPO – “E’ senz’altro un fiore all’occhiello. Lo zoccolo duro italiano deve esserci sempre, i club devono vincere ma l’orgoglio dei dirigenti italiani è anche quella di vedere la Nazionale vincere”.

SOCIETA’ PRESENTE – “La proprietà è presente e vicina, segno tangibile di forte attaccamento. Poi spetta alla parte sportiva, a Conte che fianco a sé ha gente come Oriali, gestire questi momenti”.

RISULTATI – “Conte è l’artefice di questo ultimo mese fatto di risultati importanti. Ha dato la giusta gioia di lavorare ai calciatori”.

