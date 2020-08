Wagner Ribeiro: ”Messi al Psg non è una follia”

Wagner Ribeiro: ”Messi al Psg non è una follia”

Wagner Ribeiro: ”Messi al Psg non è una follia”

Messi al PSG non è un sogno di mercato, mentre Neymar al Barcellona – al momento – appare abbastanza improbabile. Lo ha detto Wagner Ribeiro, agente vicino al brasiliano dei parigini: “C’è stato un momento in cui Neymar sembrava lontano dal Psg a causa degli infortuni e di altre cose – ha detto a ‘Placar’ – Adesso è felice qui e non pensa all’addio. È molto più facile vedere Messi al Psg che Neymar nuovamente al Barcellona” ha detto.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro