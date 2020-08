Zhang: “Il bilancio della stagione è positivo”. Poi ‘dribbla’ argomento Conte

Le parole del presidente nerazzurro Steven Zhang dopo il ko in finale di Europa League contro il Siviglia

“Prima di tutto bisogna ringraziare gli operatori e i medici del mondo, che hanno permesso di continuare la vita di tutti noi e ci hanno permesso di giocare questa partita. A loro vorremmo dedicare i loro sforzi”. Così Steven Zhang ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta col Siviglia in finale di Europa League. “Qual è il bilancio della stagione? E’ molto positivo – ha risposto il presidente dell’Inter – Siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e lottare per vincerla, cosa non assolutamente immaginabile due anni fa. Stiamo tutti facendo un ottimo lavoro, poi vincere o perdere fa parte del calcio ma arrivare in finale ci rende ottimisti”. Zhang non si è voluto sbilanciare sulla permanenza o meno di Conte: “Il mister, il suo staff e i giocatori stanno facendo un grande lavoro. Adesso ci riposeremo e nel prossimo periodo pianificheremo il futuro“.

