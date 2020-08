Conte: l’allenatore si concede una piccola vacanza in Liguria

Inter, il tecnico Antonio Conte, in attesa di incontrarsi martedì mattina con il presidente Steven Zhang e i dirigenti della squadra nerazzurra si rilassa in Liguria per una mini-vacanza di qualche giorno

INTER CONTE AGGIORNAMENTO/ In attesa che questa sera con la finale di Champions League finisca definitivamente la stagione calcistica 2020/2021, i mass media sono concentrati anche sulle questioni nerazzurre. Martedì sarà una giornata importante per il club milanese, visto che si terrà la riunione tra il presidente Steven Zhang, i dirigenti e il tecnico Antonio Conte per decidere se proseguire nel programma come da contratto triennale, oppure concludere anticipatamente questa collaborazione. In questo momento l’allenatore nerazzurro, come ha riferito Sport Mediaset, si trova in Liguria ed esattamente a Bergeggi, comune della provincia di Savona, per una piccola vacanza e per potersi rilassare e pensare con calma alla decisione finale da presentare al club. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte dice addio | Accordo col sostituto

Sempre secondo l’emittente e soprattutto i mass media, sembra scontato il divorzio tra le parti nonostante l’intenzione del presidente della squadra meneghina, sia quella di convincere l’allenatore a onorare il suo contratto e a proseguire nel cammino iniziato quest’anno e che, nonostante gli zero tituli, si può considerare più che positivo.