Calciomercato, nuova offerta per Lautaro | La risposta dell’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano nuovamente su Lautaro Martinez, con il Barcellona tornato a bussare alla porta dei nerazzurri

Il Barcellona ha dato il benservito a Luis Suarez tornando all’assalto di Lautaro Martinez. Era ed è rimasto l’argentino l’obiettivo numero uno per l’attacco, l’erede designato del bomber uruguagio. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del catalano ‘Sport’, il Barça si è rifatto vivo con l’Inter offrendo 65 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo o Jordi Alba, quest’ultimo uno dei tanti big che Koeman ha intenzione di far fuori. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, cash e contropartita: la richiesta dei nerazzurri per Lautaro

La risposta dell’Inter, che sempre per la medesima fonte ha urgenza di approfondire il dicorso Lautaro in questa settimana (probabilmente per avere tempo di mettere le mani su un sostituto all’altezza, è stata però negativa. Il club targato Suning è disposto a privarsi del proprio numero 10, ‘sponsorizzato’ da Leo Messi che è il ‘sogno’ della proprietà interista e il cui futuro al Barcellona è assai in bilico, solo in caso di proposta da 80 milioni di euro più una contropartita. Lo stesso Firpo, a dispetto di Conte, un nome gradito alla dirigenza di viale della Liberazione. Staremo a vedere.

