Calciomercato Inter, Conte ai titoli di coda | 16 milioni al nuovo tecnico

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano di nuovo su Conte e il faccia a faccia con Zhang che potrebbe avvenire già oggi. L’accordo con Allegri c’è già

Potrebbe andare in scena già oggi, come riporta ‘Tuttosport’, l’atteso faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang. Stando a indiscrezioni il presidente interista proverà in tutti i modi a scongiurare il divorzio, anche se i margini per un dietrofront del tecnico sono ridottissimi. Quasi inesistenti, invece, per ‘Sky Sport’ considerate la frattura con la dirigenza le richieste dell’allenatore salentino. Da stabilire insomma le modalità dell’addio: probabile la risoluzione consensuale del rapporto, con buonuscita non troppo alta in favore di Conte, il cui addio potrebbe essere seguito da quello di Lele Oriali.

Calciomercato Inter, Allegri al posto di Conte: c’è l’accordo

Si conosce, da giorni ormai, il nome del successore di Antonio Conte: Massimiliano Allegri. Molte fonti danno per certo l’arrivo del livornese, accordatosi con Marotta sulla base di un contratto biennale da circa 8 milioni di euro a stagione. L’ex Juventus, che rimpiazzò Conte in bianconero nell’estate 2014, pare abbia già ‘allertato’ il suo staff. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. L’Inter sarà chiamata a fare tutto in fretta, dato che la nuova stagione è alle porte e bisognerà far ripartire il calciomercato. L’obiettivo del club chiudere la pratica allenatore entro questa settimana.

