Calciomercato Inter, Allegri spavaldo | “Due acquisti per lo scudetto”

Il nome di Massimiliano Allegri continua a circolare in ottica calciomercato Inter in caso di addio a Conte. L’ex Juventus vede già lo scudetto.

E’ ancora in corso l’incontro tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra al completo alle porte di Milano per decidere il futuro dell’Inter. Il presidente Steven Zhang e l’amministratore delegato Alessandro Antonello stanno cercando di mediare tra il tecnico salentino da un lato e gli uomini mercato Beppe Marotta e Piero Ausilio dall’altra per capire se ci sono i presupposti per portare avanti un progetto iniziato bene quest’anno con il secondo posto in Serie A e la finale di Europa League. Tanti i temi sul tavolo: dai rinforzi per la rosa alla comunicazione e non solo. Difficile ricucire lo strappo e, con la nuova stagione già alle porte, c’è bisogno di affrettare i tempi. Per questo in caso di separazione con una risoluzione consensuale, perché l’Inter non vuole esonerarlo e l’ex Ct non vuole dimettersi, è già stato preallarmato Massimiliano Allegri.

Calciomercato, la rivelazione di Bonan su Allegri all’Inter

Seguito anche dal Paris Saint-Germain, pronto a dare il benservito a Tuchel dopo la finale di Champions persa, Allegri ha dato la priorità ai nerazzurri: preferirebbe restare a Milano e provare a essere il primo allenatore a vincere il campionato con Inter, Juventus e Milan. A tal proposito si registra la clamorosa rivelazione del giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan: “Da quello che ho saputo, c’è una frase di Allegri che sta circolando: ‘Se l’Inter facesse anche solo un paio di acquisti in questo mercato, è pronta a vincere lo scudetto’. Questo pensa Allegri qualora fosse scelto per subentra a Conte in panchina”.

Non resta che attendere l’esito dell’incontro per capire se l’Inter cambierà allenatore.

