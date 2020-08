Moratti: ”Spero Conte rimanga per dare continuità”

Moratti: ”Spero Conte rimanga per dare continuità”

A ‘Radio Punto Nuovo’, Moratti ha parlato di Conte e di Messi: “Non so che cosa succederà tra Conte e Zhang, c’è da sperare che resti perché bisogna dare continuità ai buoni risultati visti quest’anno. Con Zhang ci sentiamo spesso ma non so che cosa succederà e non saprei che consiglio dargli. Posso però dire una cosa: l’Inter è pronta a ricominciare a vincere, la finale di Europa League dà grande fiducia in questo senso. Messi? Penso che quest’anno sarebbe l’anno giusto per prenderlo ma le cifre impongono tante riflessioni” ha concluso.

