Sosa chiama Suarez all’Inter: ”Vai a giocare in Serie A”

Ruben Sosa chiama Suarez all’Inter. Intervenuto all’agenzia EFE, l’ex attaccante uruguaiano dei nerazzurri ha parlato così del bomber: “Mi piacerebbe vederlo in Italia. Se realmente andrà via dal Barcellona, spero possa giocare in Serie A e all’Inter. Ha dato tanto al Barcellona, ma se deve andare via spero possa trasferirsi in italia” ha detto.

