Calciomercato, annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

Lionel Messi è al centro dei rumors di calciomercato Inter. L’argentino vuole lasciare il Barcellona, ma attenzione alla Juventus.

Ieri è esplosa la bomba Lionel Messi. Attraverso il padre e agente Jorge, il campione argentino ha comunicato al Barcellona la sua volontà di esercitare la clausola per liberarsi a costo zero. Una clausola che però, secondo il club catalano, non sarebbe più valida perché scaduta. Si prospetta una vera e propria battaglia, con diversi top club europei pronti ad approfittarne. Nelle ultime ore si vocifera che Paris Saint-Germain e Manchester City siano in prima fila, ma attenzione alle parole dell’ex agente della ‘Pulce’: “Messi ha detto a Koeman che non credeva in questo progetto e si vedeva più fuori che dentro: per me ha già un’altra squadra ed è l’Inter – ha detto Josep Maria Minguella ai microfoni di ‘Cadena Cope’ – In Italia si pagano meno tasse, per questo anche Cristiano Ronaldo ha scelto la Serie A. E’ più difficile che vada in Premier League, nonostante l’amicizia con Aguero e Guardiola“. Altra concorrente dei nerazzurri, secondo il ‘Corriere della Sera’, sarebbe la Juventus: lo sponsor comune Adidas, infatti, vorrebbe provare a portare il sei volte Pallone d’Oro a Torino.

