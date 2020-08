Derby Inter-Juventus per Chiesa: bianconeri avanti, nerazzurri ‘distratti’ da Messi

Derby Inter-Juventus per Chiesa: bianconeri avanti, nerazzurri ‘distratti’ da Messi

Continua il derby a distanza tra Inter e Juventus per Chiesa. La Fiorentina vorrebbe tenerlo ma a differenza degli anni scorsi è pronta a cederlo se dovesse arrivare un’offerta importante da circa 70 milioni di euro. Secondo il ‘Corriere Fiorentino’, la Juventus sarebbe in pole per l’acquisizione poiché l’Inter sarebbe ‘distratta’ dalla trattativa sotto traccia per Messi. Il classe ’97 rimane comunque un fortissimo obiettivo dei nerazzurri anche se difficilmente potrà vestire il nerazzurro a partire da questa stagione.

