Belinazzo: “Messi ha più probabilità di andare al City, ma attenzione a Suning”

Inter, il noto giornalista Marco Belinazzo ha voluto dare la sua opinione sulle possibili squadre europee che potrebbero acquistare Lionel Messi, tra cui anche il club milanese

INTER BELINAZZO DICHIARAZIONI/ Il noto giornalista del Sole 24 ore Marco Belinazzo, ha voluto rispondere ai colleghi di Radio 24, che hanno esposto il quesito su quale società calcistica possa essere avvantaggiata sulla possibile acquisizione di Lionel Messi. Queste le sue spiegazioni: “Tecnicamente chi ha 500 milioni di fatturato strutturale, il che significa nessun club di Serie A, anche se l’Inter merita un discorso a parte. E’ evidente che, se guardiamo il novero di questi club, le candidate sarebbero City, Psg e Bayern Monaco, che però per filosofia non si lancerà in questo tipo di affare. Premesso che non sono certo che Messi lascerà il Barcellona, in caso di addio lo vedo più in Premier perché i campioni di Francia hanno già a bilancio gli stipendi di Mbappé e Neymar.

Tornando all’Inter, dico che Suning ha dalla sua l’aspetto fiscale, ma più che sul Decreto crescita punterei su quello sfruttato dalla Juve per prendere Ronaldo, ovvero la possibilità di pagare solo 100mila euro su tutti i guadagni derivanti dagli sponsor”.