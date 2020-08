Calciomercato Inter, svolta Spalletti: nuova panchina in Serie A

Luciano Spalletti continua a tenere banco in ottica calciomercato Inter. Possibile la rescissione del contratto: lo aspetta una panchina di Serie A.

L’Inter ha deciso di andare avanti con Antonio Conte. Il buono lavoro svolto dal tecnico salentino al suo primo anno sulla panchina nerazzurra alla fine ha prevalso rispetto a qualche sfogo pubblico di troppo davanti alle telecamere. Il presidente Zhang gli ha dato fiducia e ha fatto da paciere con gli uomini mercato Marotta e Ausilio, chiamati ora a costruire una squadra ancora più forte, in grado di battagliare con la Juventus per lo scudetto. Una scelta, hanno fatto notare in molti, conveniente per tutti anche dal punto di vista economico. Non avendo un’altra squadra pronta ad offrirgli una panchina, Conte non poteva dimettersi lasciando sul piatto i 24 milioni di euro delle prossime due stagioni. Nemmeno l’Inter poteva licenziarlo e pagare un terzo allenatore oltre all’ex Ct della Nazionale e a Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con i meneghini. Ma ci sono novità.

Calciomercato, Spalletti subito via dall’Inter: le ultime

Dopo aver rifiutato la buonuscita proposta dall’Inter lo scorso ottobre, quando aveva già una bozza di accordo con il Milan (che poi virò su Pioli), Spalletti potrebbe finalmente rescindere il contratto con i nerazzurri, senza rinunciare ai 4,5 milioni di euro del suo stipendio fino a giugno 2021. Questo perché ci sarebbe un altro club di Serie A pronto ad offrirgli una panchina. E si tratterebbe di un clamoroso ritorno alla Roma, dove è già stato due volte: tra il 2005 e il 2009 prima e tra il 2016 e il 2017 poi. Rumors dalla Capitale fanno intendere che la nuova proprietà non sarebbe convinta di Fonseca, il cui rapporto con il capitano Dzeko è ai minimi storici, e vorrebbe richiamare il tecnico di Certaldo per convincere il centravanti bosniaco a respingere gli assalti di Juventus e Inter.

Possibile che a pagare la somma dovuta ancora a Spalletti sia la stessa Roma, oppure che i giallorossi possano offrire un giovane all’Inter come ‘risarcimento’ per liberare l’allenatore toscano.

