Conte non molla Vidal: Marotta vuole approfittare della ‘crisi’ del Barça

Conte non molla Vidal: Marotta vuole approfittare della ‘crisi’ del Barça

Antonio Conte rimane e rilancia per vincere lo scudetto. Stando a ‘Sky’, continua il pressing del tecnico e della società per ottenere alcuni giocatori chiave. Tra questi, Arturo Vidal. Messo alla porta da Koeman, il cileno sta cercando nuovi orizzonti dove poter fare la differenza, magari nuovamente insieme al tecnico con cui ha costruito i primi successi della Juventus di 10 anni fa. Il cileno potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro, anche se si potrebbe provare il colpo a parametro zero sfruttando al crisi del Barça dopo il terremoto Messi.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Bomba Messi: comunicato l’addio al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Messi