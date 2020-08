Dzeko si avvicina alla Juventus: bianconeri decisi per il dopo Higuain

Edin Dzeko continua ad essere il nome caldo della Juventus in ottica entrata. Con la partenza di Higuain, a Torino cercano un bomber collaudato ed affidabile per rinforzare l’attacco. Viste le difficoltà per Milik, il bosniaco rappresenta una certezza e un’occasione low cost in ottica cartellino: può partire per 15 milioni, decisamente molti di meno rispetto ai 40 per Milik. E’ altrettanto vero che guadagna circa 7,5 milioni di euro ma gli sponsor bianconeri aiuteranno parecchio per questa operazione. Bianconeri, dunque, in vantaggio sull’Inter nonostante Dzeko sia il preferito di Conte (dopo Messi) per rinforzare l’attacco.

