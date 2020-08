Borja Valero: “È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto Inter!”

Inter, il centrocampista Borja Valero non ha rinnovato con la squadra nerazzurra e quindi dopo tre anni lascia Milano per iniziare la sua probabile ultima avventura nel mondo del calcio. Il calciatore compirà 36 anni il prossimo gennaio

INTER BORJA VALERO AGGIORNAMENTO/ Il calciatore Borja Valero lascia l’Inter. Il centrocampista venne acquistato dalla Fiorentina insieme al compagno di squadra Matias Vecino nell’estate del 2017 e dopo tre anni e 100 presenze con cinque gol con la maglia nerazzurra, lascia Milano. Nonostante la stima e le buone parole del tecnico Antonio Conte che ne ha apprezzato il comportamento e la professionalità, il club ha comunque deciso di non rinnovargli il contratto e quindi dal primo settembre il calciatore potrà essere acquistato a parametro zero. A dare la notizia è stato lo stesso giocatore che dai suoi profili social ha voluto comunque inviare un messaggio di ringraziamento a società e tifosi. Queste le sue parole: “È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto Inter!”. In attesa dei nuovi arrivati, i giocatori confermati a centrocampo nella squadra nerazzurra dovrebbero essere Barella, Eriksen e Sensi. Per quanto riguarda Gagliardini e Brozovic se dovessero arrivare offerte interessanti potrebbero partire. Discorso diverso per Matias Vecino che non rientra nel progetto.