Calciomercato, UFFICIALE: lascia l’Inter | Annuncio su Instagram

Annuncio ufficiale in ottica calciomercato Inter. Fuori dal progetto di Conte: niente rinnovo di contratto per il centrocampista Borja Valero.

E’ finita l’avventura di Borja Valero con la maglia dell’Inter. In scadenza di contratto il prossimo 31 agosto, il 35enne centrocampista spagnolo non rientra più nei piani di Antonio Conte e, contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, non rinnoverà il contratto con il club meneghino. In tre stagioni con la casacca nerazzurra, il mediano madrileno ha collezionato 100 presenze e 5 gol tra campionato e coppe. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia: oltre al clamoroso ritorno alla Fiorentina, infatti, si vocifera di un possibile passaggio al Genoa o al Parma. Sul suo account Instagram, il saluto di Borja Valero: “E’ stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto“.

