Serie A: mercoledì 2 settembre presentazione calendario

Inter, la nuova stagione 2020/2021 è pronta per cominciare. Si riparte dalla stesura del calendario per il campionato di serie A previsto per mercoledì 2 settembre. Rimane confermata la data del 19 settembre per la prima giornata

INTER LEGA SERIE A CALENDARIO AGGIORNAMENTO/ Il campionato italiano è stato faticosamente portato a termine il 2 agosto, ed esattamente un mese dopo, il 2 settembre, la Lega di serie A è pronta a ripartire con il nuovo calendario per il 2020/21. La nuova stagione ricomincerà ufficialmente il 19 settembre, anche se Inter e Atalanta, impegnate anche dopo il termine della stagione scorsa nelle coppe europee, hanno chiesto di poter posticipare di una settimana la loro partita. Vista la situazione sanitaria, la nuova stagione 2020/21 sarà resa nota soltanto via web attraverso il sito internet, gli account social ed il canale YouTube della Lega Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Inter: ha scelto il Real Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio shock: “Lukaku via con la giusta offerta”

La pausa natalizia è prevista dal 23 dicembre al 3 gennaio, mentre per quanto riguarda i turni infrasettimanali saranno 5, compreso quello del periodo ‘natalizio’ previsto per il 6 gennaio. La competizione terminerà il 23 maggio 2021.