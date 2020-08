Calciomercato Inter, capitolo Nainggolan: annuncio del presidente

Radja Nainggolan è ancora al centro dei rumors di calciomercato Inter. Il centrocampista belga torna da Conte dopo il prestito al Cagliari.

Dovrebbe esserci anche Radja Nainggolan tra i giocatori attesi tra domani e mercoledì ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti di chi ritorno all’Inter dal prestito. Il centrocampista belga è reduce da una buona stagione con la maglia del Cagliari e spetta ora a mister Conte decidere se reintegrarlo in rosa oppure cederlo. L’impressione è che, se non dovesse fallire l’assalto a Vidal, per l’ex romanista non c’è più spazio in nerazzurro. Il problema è trovare acquirenti disposti a pagarlo più di 20 milioni di euro per non dover mettere a bilancio una minusvalenza. La volontà del ‘Ninja’ è quella di restare in Sardegna e a tal proposito arrivano le parole del presidente rossoblu Tommaso Giulini all’Unione Sarda’: “La volontà di Nainggolan, del tecnico Di Francesco e la mia è di andare avanti insieme. Dipenderà tutto dal vertice con l’Inter, che dovrà venirci incontro. Vogliamo risolvere presto”.

