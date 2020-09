Calciomercato Inter, doppio assalto in Serie A | Pericolo Chelsea

Occhi in Italia per una big di Premier League pronta a fare la spesa in Serie A andando all’assalto di due top player di Inter e Milan

Aria di forte cambiamento in casa Inter con la dirigenza nerazzurra che potrebbe anche provvedere a cedere qualche pezzo pregiato per finanziare parte della prossima campagna acquisti. Nonostante il messaggio forte e chiaro delle scorse ore, tra i nomi spesso accostati ad altri club c’è sempre Marcelo Brozovic, che ha comunque confermato di voler proseguire in nerazzurro. Al netto dell’annuncio sui social è però evidente come il nazionale croato piaccia ad alcune società estere ed in particolare di Premier League. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ok di Conte: via Lautaro per due top player

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Brozovic: doppio colpo in Serie A

L’ultima pretendente alla corte di Marcelo Brozovic sarebbe il Chelsea come confermato dal portale ‘Sportskeeda‘, che ha evidenziato come i londinesi avrebbero intenzione di puntare sul croato per la mediana. Lampard ha addirittura già chiesto informazioni a Mateo Kovacic, compagno del numero 77 di Conte in Nazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la bomba: Allegri pronto a subentrare a Conte

Vista la volontà del tecnico salentino di arrivare a Vidal, Brozovic potrebbe anche essere davvero sacrificato finendo nella lista dei cedibili con il Chelsea pronto a dare l’assalto. I ‘Blues’ inoltre guardano ancora in Italia anche per la porta dove piace Gigio Donnarumma che ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora rinnovato. Potrebbe essere l’erede di Kepa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Inter: c’è lo zampino di Raiola