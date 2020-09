Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juve | Duello per l’ex Roma

Si potrebbe infiammare ancora una volta la sfida a distanza tra Inter e Juventus che si fronteggiano anche sul mercato. Nel mirino un ex milanista

Inter e Juventus hanno chiuso l’ultimo campionato di Serie A ad un punto di distanza l’una dall’altra e si candidano a dar vita ad una nuova grande battaglia in vista della prossima stagione già alle porte. Nerazzurri e bianconeri, come dimostrato già nel recente passato, sono pronti ad intrecciare i propri destini anche in sede di calciomercato, dando vita a veri e propri duelli per obiettivi comuni. Marotta e Paratici sono prontissimi a scendere in campo ancora una volta da avversari dopo quanto accaduto la scorsa estate in particolar modo con Lukaku alla fine approdato alla corte di Conte. Nel mirino di Inter e Juventus ci sarebbe ancora una volta un attaccante. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, duello con la Juventus: El Shaarawy nel mirino

Secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ una suggestione che potrebbe prendere piede per Inter e Juventus porterebbe direttamente all’ex Milan e Roma, Stephan El Shaarawy sotto contratto con lo Shangai Shenhua fino al 30 giugno 2022 e che vorrebbe però tornare in Serie A per provare a giocarsi le sue carte in vista dei prossimi Europei.

L’esterno italiano lasciò la Roma lo scorso anno per 16 milioni di euro e chissà che non possa rivelarsi una ghiotta chance di mercato per nerazzurri e bianconeri pronti a darsi battaglia per riportarlo in Italia.

