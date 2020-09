Gli uomini mercato Marotta e Ausilio lavorano su più tavoli sia in entrata che in uscita per sfoltire un po’ la rosa e per regalare nuovi colpi a mister Conte. L’obiettivo è fare acquisti mirati e a costi contenuti. Una pista è caldissima, ma arriva una clamorosa provocazione per l’Inter: scambio alla peri.

GUARDA IL VIDEO!