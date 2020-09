Bomba Inter: Messi arriva a costo zero

Bomba Inter: Messi arriva a costo zero

L’avvicinamento tra Messi e il Barcellona potrebbe posticipare qualsiasi altro discorso di un anno. Il Barcellona non ha nessuna intenzione di cederlo e pretende la cifra di 700 milioni di euro per lasciarlo andare, cifra impossibile per qualunque club al mondo. Per questo si fa strada la pista per liberasi a parametro zero andando in scadenza di contratto. A queste condizioni, l’Inter tornerebbe in pista formulando un’offerta importante per ciò che riguarda lo stipendio ma senza spendere nulla per il cartellino.

