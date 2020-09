Calciomercato Inter, tutto su Kante. Alternativa shock con lo scambio

Kante è l’obiettivo numero uno di questo calciomercato Inter. Se salta il pupillo di Conte, Marotta pronto a virare su uno scambio clamoroso.

Dopo l’arrivo di Hakimi, il gruppo Suning è stato costretto a chiudere i rubinetti sul mercato. La strategia è cambiata sin dal famoso incontro tra il presidente Zhang, il tecnico Conte ed il resto della dirigenza nerazzurra dello scorso 25 agosto a Villa Bellini. L’Inter ha virato su giocatori esperti il cui cartellino poteva essere preso a costi molto contenuti. E così si sta chiudendo con la Roma per il terzino serbo Kolarov per 1,5 milioni di euro, con il Barcellona per il mediano cileno Vidal a titolo gratuito e con il Parma per il jolly di difesa Darmian a 2,5 milioni. L’unico altro grande investimento potrebbe arrivare a centrocampo: Conte continua a fare il nome di N’Golo Kante.

Calciomercato Inter, non solo Kante | Marotta può fare uno scambio con Eriksen

Il Chelsea chiede tra i 50 ed i 60 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese. Una somma che l’Inter dovrà ricavare da qualche cessione eccellente. A tal proposito Conte ha già dato il benestare alle partenze alcuni big come il croato Brozovic, lo slovacco Skriniar e soprattutto il danese Eriksen. Quest’ultimo, qualora non dovessero arrivare offerte tali da coprire il costo dell’operazione Kante, potrebbe anche rientrare in un clamoroso scambio alla pari per portare a Milano un altro top player nel reparto mediano. Secondo il sito ‘calciomercatoweb.it‘, su di lui ci sarebbe un ritorno di fiamma del Real Madrid.

In cambio dell’ex Tottenham, Marotta chiederebbe Toni Kroos. La palla ora passa a Zidane: l’allenatore dei blancos è un estimatore di Eriksen, ma non vuole privarsi del mediano tedesco.

