Setti: ”Kumbulla è forte, devono darci quello che chiediamo”

Marash Kumbulla si muoverà da Verona solo al giusto prezzo. Lo ha dichiarato il presidente scaligero Setti a margine di un evento: “Kumbulla è un difensore molto forte e molto giovane, ha ampi margini di miglioramento e per questo ha un suo prezzo. A gennaio aveva un’offerta importante da parte di una squadra, è rimasto e siamo disposti a cederlo solo alla cifra giusta. Ha le qualità per giocare in squadre importanti in Italia e in Europa. Lazio? Vediamo, ma lo devono pagare… Il mercato è lungo” ha concluso.

