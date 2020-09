Calciomercato Inter, Vecino può finire in Spagna | Scambio col bomber

Matias Vecino è sulla lista cessioni di Antonio Conte. Possibile un suo trasferimento in Spagna, per la precisione al Valencia. Ecco tutti i dettagli

Il suo rientro a pieno regime è previsto ad ottobre. Parliamo di Matias Vecino, operatosi al menisco del ginocchio destro prima che terminasse la scorsa stagione. Non è un mistero la presenza del classe ’91 nella lista dei cedibili, con l’Inter pronta a disfarsene di fronte a una proposta da almeno 15 milioni di euro. L’agente Lucci è al lavoro per cercargli una nuova sistemazione, in tal senso occhio alla Spagna e soprattutto al Valencia col quale lo stesso procuratore vanta ottimi rapporti.

Calciomercato Inter, Vecino al Valencia in cambio del bomber

Gli spagnoli non stanno passando un gran momento sul piano finanziario e dunque ambientale, ma proprio per questo hanno urgente bisogno di calciatori di esperienza. Vecino piace da tempo, come pare anche Joao Mario, e ha una valutazione alla portata tra l’altro ulteriormente abbassabile con l’inserimento di una contropartita tecnica. Gameiro, considerata la richiesta di Conte di aggiungere al reparto offensivo un vice Lukaku, il nome che potrebbe stuzzicare i nerazzurri, viste le difficoltà per arrivare ai vecchi pallini Dzeko e Giroud. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Il classe ‘87 francese ex Paris Saint-Germain è un profilo esperto e di spessore internazionale che accetterebbe di buon grado il ruolo di alternativa al centravanti belga. In scadenza nel giugno 2021, l’anno scorso Gameiro ha totalizzato 8 gol.

