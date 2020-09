Calciomercato Inter, ‘scartato’ da Conte | Nuovo tentativo del Milan

Il Milan torna sul centrocampista in uscita dall’Inter perché non rientrante nei piani di Antonio Conte. Operazione possibile, ecco tutti i dettagli

Ci ha provato già nel gennaio scorso e, secondo le indiscrezioni di questa mattina del ‘Corriere dello Sport’, è intenzionato a riprovarci adesso. Parliamo del Milan, che a quanto pare tornerà prestissimo a bussare alla porta dell’Inter per chiedere il centrocampista ‘scartato’ da tempo da Antonio Conte: vale a dire Matias Vecino. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri che valutano l’uruguagio – il cui rientro a pieno regime, dopo l’intervento al menisco – è previsto ad ottobre – sui 15-16 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Vecino obiettivo del Milan: le ultime

Stefano Pioli è un estimatore di Vecino, che allenò solo per pochi giorni alla Fiorentina. Alla ricerca di un vice Kessie (con il quale Marotta provò a scambiarlo nell’ultima finestra di riparazione) e accantonato per il momento il troppo costoso Bakayoko, il club rossonero pregusta l’affare ragionando probabilmente su un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’Inter non farà ovviamente sconti ai rivali cittadini, anche se la necessità di fare cassa – e di liberare spazio in mediana – potrebbe spingere la dirigenza di viale della Liberazione a prendere in considerazione quantomeno il prestito oneroso, con annesso però l’obbligo e non il semplice diritto di acquisto. Il classe ’91 vanta estimatori pure in Spagna, vedi il Valencia, e in Inghilterra. Una delle piste inglesi conduce al Leicester, ma attenzione pure all’Everton di Ancelotti. Staremo a vedere.

