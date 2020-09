Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. Il big ha rotto col club e spinge per andare alla Juve

La notizia è clamorosa: il big ha rotto definitivamente col club e vuole andarsene. Ma non è tutto: ha scelto la Juventus come sua prossima destinazione. Qualche anno fa fu vicinissimo ai bianconeri, trovò un accordo totale con la società presieduta da Andrea Agnelli solo che poi alla fine i nerazzurri fecero saltare tutto considerando svantaggiosa la sua cessione alla acerrima rivale. Il giocatore di cui parliamo, anzi di cui parla ‘Don Balon’ è Marcelo Brozovic. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna: Brozovic alla Juventus!

Per il portale spagnolo Brozovic ha deciso: via da Milano per trasferirsi nella Torino bianconera, alla corte di Andrea Pirlo. E ci sarebbe già il via libera di Antonio Conte, visto che coi soldi della partenza del croato sarebbe più semplice mettere le mani su Kante del Chelsea, il grande desiderio del tecnico per la mediana. Stando alla medesima fonte, l’operazione è dunque molto probabile. Non si esclude la possibilità di uno scambio, il nome che fa ‘Don Balon’ è quello di Douglas Costa, ai margini del progetto bianconero.

