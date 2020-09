Calciomercato Inter, Godin fa le valigie | Doppio rinforzo in difesa

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Godin e il suo trasferimento ormai prossimo al Cagliari. Due giocatori per sostituire l’uruguagio

Sta per concludersi dopo solo una stagione, non esaltante sul piano personale, l’avventura all’Inter di Diego Godin. A sorpresa ma non troppo, considerato che la moglie è nata a Cagliari ai tempi in cui il papà Pepe Herrera indossava proprio la maglia rossoblù, il centrale uruguagio si trasferirà in Sardegna alla corte di Eusebio Di Francesco. In queste ore si stanno ultimando gli ultimi dettagli di una grande operazione da parte del club presieduto dal presidente Giulini. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI. Fuori dai piani di Conte nonostante un eccellente finale di annata, l’ex Atletico Madrid verrà di fatto liberato a costo zero consentendogli di firmare con la società sarda – in pratica da svincolato – un contratto biennale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo assalto Barcellona a Lautaro | L’Inter fa chiarezza

Calciomercato Inter, Darmian e non solo con l’addio di Godin

L’addio di Godin sblocca l’arrivo di Darmian, per il quale esiste già da tempo un accordo con il Parma. Ma l’ex United non sarà l’unico rinforzo per la difesa post partenza del classe ’86 di Rosario, per il quale si sarebbe fatta sotto in queste ore pure la Fiorentina. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’Inter è pronta a chiudere anche per Marash Kumbulla, centrale italo-albanese in forza al Verona. Per l’italo-albanese va comunque sconfitta la concorrenza della Lazio, con Marotta che può far leva sugli ottimi rapporti con gli scaligeri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, scambio da 50 milioni | Assalto ad Eriksen

Calciomercato Inter, assalto a de Vrij | Offerti cash e scambio