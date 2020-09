Lo Zenit piomba su Eriksen: le ultimissime sul danese

Lo Zenit piomba su Eriksen: le ultimissime sul danese

Lo Zenit piomba sul danese Eriksen. Come riferisce ‘Calciomercato.it’, il club russo ha intenzione di prendere dei giocatori importanti per rinforzare la propria squadra. Ad oggi ci sarebbe stato un sondaggio, ma per andare avanti nella trattativa sarà necessario cedere un nuovo straniero per acquistarne un altro come da regolamento della federazione russa.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Bomba Messi: comunicato l’addio al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Messi