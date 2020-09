Marotta in sede: ai dettagli i trasferimenti di Vidal e Godin

Marotta in sede: ai dettagli i trasferimenti di Vidal e Godin

Beppe Marotta si trova in sede per valutare le situazioni in entrata e in uscita. Stando alle ultime, il club nerazzurro sarebbe ai dettagli per sbloccare le situazioni inerenti Vidal e Godin. I due giocatori potrebbero muoversi entro lunedì, molto dipenderà dai contatti telefonici tra le parti nelle prossime ore. Il cileno è atteso a Milano ormai da giorni, mentre il difensore sbarcherà a Cagliari sia per un discorso tecnico ma soprattutto famigliare.

